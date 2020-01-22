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22 янв 2020

Необычный Renault запечатлели в Барселоне

Необычный Renault запечатлели в Барселоне

Зарубежные автомобильные издания опубликовали фотографию некоего футуристического кроссовера французской марки, который вскоре покажут публике на автосалоне в Женеве

Фотографию машины разместил нидерландский автомобильный журнал Autoweek. Сообщается, что она была сделана в испанском городе Барселона. С точки зрения экстерьера машина является неким симбиозом из Mitsubishi Outlander и Range Rover Velar. Этот автомобиль представят в статусе концепта, но вполне вероятно, что похожую внешность получит серийный Renault Koleos следующего поколения или некий принципиально новый кроссовер французской марки.

Обращает на себя внимание и то, что у машины нет глушителя. Явный намек, что это электромобиль, тем более что французы до последнего времени не очень-то и спешили развивать сегмент электрических кроссоверов, хотя не так давно компания представила ультрабюджетный электрический «паркетник» City KZ-E, которому прочат большую популярность не только в Китае, но и в Европе.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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