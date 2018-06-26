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26 июн 2018

Новый кроссовер Renault для России: первое изображение

Новый кроссовер Renault для России: первое изображение
Автор фото: фирма-производитель

Компания Renault готовит к премьере новый кроссовер, который создавался для России, Китая и Южной Кореи. Французская компания опубликовала его первое изображение.

На тизере изображена передняя часть машины, и она не пересекается с другими моделями Renault, а значит, это будет модель с самобытным дизайном. И никакой утилитарности Duster: C-образные дневные ходовые огни, хромированная радиаторная решетка с горизонтальными насечками, такие же хромированные элементы в переднем воздухозаборники.

Технических подробностей о кроссовере пока мало. Известно лишь, что он будет пятидверным, но с динамичной купеобразной формой кузова. Для России новый кроссовер построят на платформе B0 (на ней базируется Duster и Logan), а вот для Китая и Южной Кореи будет использоваться более продвинутая модульная платформа CMF, на которой сделан новый Renault Clio (его покажут осенью). Связано это с тем, что в этих странах кроссовер будет позиционироваться в качестве более престижной модели, нежели у нас.

«Это будет новый кроссовер, по размерам сопоставимый с Duster, но с более изысканным кузовом и более высокой ценой», — заявил ранее глава отдела планирования Renault-Nissan Бруно Анселен в интервью французскому изданию Challenges.

Премьера концепта нового кроссовера состоится на Московском международном автосалоне в конце августа. Серийное производство стартует в следующем году, причем российский завод станет первым, который наладит производство этой модели.
 

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При написании новости использовалась информация:
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