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12 окт 2021

Новый Renault Kadjar попался в объективы шпионов

Новый Renault Kadjar попался в объективы шпионов
Автор фото: Motor1

Европейский кроссовер Renault Kadjar готовится к смене поколения. В распоряжении нескольких изданий оказались шпионские фотографии прототипа следующего Kadjar.

Собственно, на снимках видно, что автомобиль станет более спортивным. Причем многие стилистические решения будут позаимствованы у концепт-кара Renault Megane E-Tech.  К таким можно отнести, например, светодиодную оптику.  Что касается салона, то шпионские снимки демонстрируют нам наличие цифровой панели приборов и планшета мультимедийной системы. Последний очень похож на комплекс, который применяется на флагманском кроссовере Koleos.

С технической точки зрения никаких откровений ждать не стоит. Исторически так сложилось, что Kadjar разделяет платформу с Nissan Qashqai. В случае с новым поколением в Renault не стали отказываться от устоявшейся практики. Соответственно, под капотом у французского кроссовера с большой долей вероятности пропишутся  атмосферные двигатели  объемом 1.6 и 2.0 литра.

По некоторым данным  у Kadjar появится и электрическая версия, причем это будет не гибрид, а полноценный электромобиль.  Из характеристик нам раскрывают лишь запас хода, который превысит отметку в 450 километров. Дебюта электрического Kadjar стоит ждать не раньше 2023 года, тогда как кроссовер с ДВС дебютирует уже в следующем году.

При написании новости использовалась информация:
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