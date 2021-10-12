Новый Renault Kadjar попался в объективы шпионов

Европейский кроссовер Renault Kadjar готовится к смене поколения. В распоряжении нескольких изданий оказались шпионские фотографии прототипа следующего Kadjar.

Собственно, на снимках видно, что автомобиль станет более спортивным. Причем многие стилистические решения будут позаимствованы у концепт-кара Renault Megane E-Tech. К таким можно отнести, например, светодиодную оптику. Что касается салона, то шпионские снимки демонстрируют нам наличие цифровой панели приборов и планшета мультимедийной системы. Последний очень похож на комплекс, который применяется на флагманском кроссовере Koleos.

С технической точки зрения никаких откровений ждать не стоит. Исторически так сложилось, что Kadjar разделяет платформу с Nissan Qashqai. В случае с новым поколением в Renault не стали отказываться от устоявшейся практики. Соответственно, под капотом у французского кроссовера с большой долей вероятности пропишутся атмосферные двигатели объемом 1.6 и 2.0 литра.

По некоторым данным у Kadjar появится и электрическая версия, причем это будет не гибрид, а полноценный электромобиль. Из характеристик нам раскрывают лишь запас хода, который превысит отметку в 450 километров. Дебюта электрического Kadjar стоит ждать не раньше 2023 года, тогда как кроссовер с ДВС дебютирует уже в следующем году.