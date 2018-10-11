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11 окт 2018

Появились цены на бюджетные паркетники Renault

Появились цены на бюджетные паркетники Renault
Автор фото: фирма-производитель

Новые варианты бюджетных кроссоверов на базе Logan и Sandero впервые были показаны общественности на Московском автосалоне этим летом. Российские дилеры Рено уже принимают заказы на эти автомобили

Стали известны цены. Машины скоро появятся в салонах. Кроссоверы на базе Сандеро и Логана носят дополнительное название Stepway.

Логан Степвей представляет собой вседорожный седан или кросс-седан. Его цена в базовой комплектации составит 662 990 рублей. В салонах машины появятся в начале ноября.

Сандеро Степвей – кросс-хэтчбек. Эти автомобили начнут продавать уже 20 октября. За базовую комплектацию дилеры просят 773 900.

Основные отличия серии Степвей от стандартных машин – увеличенный до 194 мм клиренс, пластмассовые защиты порогов и нижней части кузова, изменённые бампера и решетки, стильные вставки во внутреннем дизайне и, конечно, логотипы на крыльях. В «базе» машин включены: климат-контроль, подогрев передних кресел, задние парктроники, подогрев лобового стекла и зеркал.

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При написании новости использовалась информация:
Автоновости дня, РБК

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