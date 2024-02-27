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27 фев 2024

Представлен футуристичный электрохэтч Renault 5

Представлен футуристичный электрохэтч Renault 5
Автор фото: фирма-производитель

На Женевском автосалоне состоялся дебют электрического хэтчбека Renault 5. Автомобиль оценивается от 25 000 евро (примерно 2 500 000 рублей)

Напомним, что хетчбек под индексом 5 производился французской компанией с 1972 по 1996 гг. Поэтому новинку можно позиционировать как возрождение классической модели. Автомобиль выделяется достаточно футуристичным дизайном и по стилю чем-то напоминает киберпанк. Передняя оптика выполнена из прямоугольных светодиодных элементов, соединяющихся в квадраты. Как утверждают в компании, они должны напоминать зрачки человеческих глаз. На капоте можно заметить небольшой экранчик, демонстрирующий уровень заряда батареи. С другой стороны, салон автомобиля сочетает в себе как современные, так и ретро элементы интерьера. По центру расположился 10,1-дюймовый экран мультимедийной системы OpenR Link на базе Google. Отмечается, что система дополнена виртуальным ассистентом Reno с функцией искусственного интеллекта. Для электромобиля заявлен широкий набор ассистентов помощи водителю Active Drive Assist, поддерживающий функции автопилота второго уровня.

Renault 5 сконструирован на новой платформе AmpR Small. В основе силовой установки лежит один электромотор мощностью 95 л.с., 122 л.с. или 150 л.с. в зависимости от комплектации. Есть и два варианта емкости аккумуляторов - 40 кВт*ч или 52 кВт*ч. При этом, запас хода известен только у последнего - 400 км на одном заряде.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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