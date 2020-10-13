Renault анонсировал премьеру двух новых моделей

Французская компания представит предвестника нового кроссовера и самый дешевый электромобиль для Европы

Компания Renault опубликовала тизеры двух новых моделей и сообщила, что их премьера состоится в четверг, 15 октября. Речь идет о концептуальном кроссовере, а также о хэтчбеке Dacia, который должен стать одним из самых доступных электрокаров в Европе. Об электрическом кроссовере Renault пока лишь известно, что его построят на одной платформе с Nissan Ariya, а по своим габаритам автомобиль будет немного уступать модели Captur. Во внешности новинки используют некоторые стилистические решения концепт-кара Renault Morphoz, премьера которого состоялась в марте нынешнего года.

Что касается новинки Dacia, то это будет серийная версия концепт-кара Spring, дебютировавшего весной 2021 года. Товарный автомобиль длиной около 3,7 м разделит основные узлы и агрегаты с маленьким кроссовером Renault City K-ZE, который уже продается в Китае. Его оснастят единственным электромотором, выдающим 44 л. с. и 125 Н•м крутящего момента. Комплект литий-ионных батарей на 26,8 кВт-ч позволяет проехать без подзарядки порядка 200–250 километров.