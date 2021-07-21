Renault Clio превратили в танк

Помните одного известного блогера из Санкт-Петербурга, который создал танк на основе Bentley Continental GT? Тогда у этой затеи появилась масса поклонников, которые хотели сделать что-то подобное для себя. Останавливало всех лишь одно – высокая стоимость проекта

Да, попробуйте достать себе Bentley менее чем за полтора миллиона рублей, а траки, а подвеска – все это требует больших затрат. Впрочем, сегодня мы расскажем вам об одной альтернативе из Франции. Не удивляйтесь, в стране вин и сыров действительно решили создать нечто подобное. Механики YouTube-канала MasterMilo взяли старенький Renault Clio и поставили хэтчбек на гусеничный ход.

Сами гусеницы механики натянули на дополнительные внешние колёса, закреплённые на штатных, — это позволило избавиться от необходимости модифицировать кузов пятидверки. То есть перед нами крайне бюджетный проект, учитывая, что и двигатель здесь оставили штатным – бензиновый 1.6 на 107 лошадиных сил. Что характерно, машина способна передвигаться, причем не только по прямой. Повороты аппарату тоже подвластны – за счет модифицированного стояночного тормоза.