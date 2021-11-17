Renault готовит весь мир к премьере возрожденной модели 4L

В Instagram-аккаунте Renault France опубликовали короткий видео-тизер будущего концептуального электрокара Air4, который будет являться современным воплощением ретро-модели 4L.

Новинка будет представлять из себя компактный электрический кроссовер, который также получит коммерческую версию в виде фургона-однообъемника. На тизерных снимках видно, что автомобиль получит круглые фары в ретро-стиле, необычные задние фонари и угловатый кузов. Презентация машины состоится уже в ближайшее время. Причем с самого начала автомобиль будет носить концептуальный статус, но на конвейер она тоже встанет.

Напомним, что оригинальный Renault 4L производили в 28 странах, продавали в 100 странах, а его тираж за более чем 30 лет превысил восемь миллионов экземпляров — модель считается одной из самых успешных в истории французской марки.