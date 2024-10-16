Renault возродила модель 4 в виде электрокара

Французская марка Renault на парижском автосалоне представила компактный электрический кроссовер 4 E-Tech. Напомним, что компания выпускала одноименный хэтчбек с 60-е по 90-е годы

В дизайне новинки чувствуется сходство с классической моделью. Здесь также присутствуют квадратные формы в пропорциях кузова и круглые фары, сформированные из множества светодиодных полосок. Покупатели смогут выбрать версию со складным мягким верхом, как это можно было сделать у классического хэтчбека. Длина кроссовера - 4140 мм., а колесная база - 2620 мм. Объем багажника - 420 л. Салон в целом повторяет новый Renault 5. Здесь то же рулевое колесо и экраны мультимедийной системы и приборной панели на 10 и 10,1 дюйма соответственно.

Стандартный 4 E-Tech оснащен электромотором мощностью 120 л.с. и 225 Нм крутящего момента. Емкость аккумулятора - 40 кВт*ч. Запас хода на одном заряде - 300 км. Версия подороже комплектуется электродвигателем на 150 л.с. и 245 Нм крутящего момента. В данном случае батарея на 52 кВт*ч позволит преодолеть до 400 км на одном заряде. Привод, вне зависимости от комплектации, передний.