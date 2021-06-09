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9 июн 2021

Renault обвиняют в махинациях с дизельными двигателями

Renault обвиняют в махинациях с дизельными двигателями

Французские правоохранительные органы обвинили Renault в махинациях с уровнем выбросов вредных веществ дизельными автомобилями марки

Как сообщает агентство Reuters, первые нарушения были замечены еще в 2017 году, тогда прокуратура и инициировала расследование. Указывается, что руководство концерна сознательно почти в десять раз снижало показатели выбра дизельных автомобилей, дабы те могли формально уложиться в действующие экологические требования.

Все махинации осуществлялись путем "подкрутки" программного обеспечения. Заметим, что ровно такие же обвинения выдвигались в сторону концерна Volkswagen во время легендарного дизельгейта. Что касается Renault, то на компанию уже наложены санкции в виде залога в 24 миллиона долларов. Также 60 миллионов будут заморожены в качестве банковского гаранта покрытия потенциальных убытков.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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