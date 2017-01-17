Французская компания Renault передала часть корпоративных патентов на компактный электрический ситикар Twizy в общественное пользование.

Еще в 2014 году глава американской компании Tesla Motors подтвердил, что патенты на весь модельный ряд, тогда еще состоявший из единственного электроседана Model S, будут открыты. «Ещё вчера в фойе штаб-квартиры в Пало-Альто стену занимали патенты Tesla. Больше их нет. Их сняли, в духе движения «open source», для продвижения технологий электрических автомобилей», - заявил он. Таким образом, американский автопроизводитель решил подстегнуть массовую разработку электрических автомобилей.

Несмотря на то, что в целом открытие патентов является распространенным шагом в сфере высоких технологий, но конкретно в этой отрасли мало кто решается на отказ от монополизации использования уникальных технологий.

Теперь в ряды сторонников «open source» встала французская компания Renault. Автопроизводитель предоставил всем желающим в свободное пользование часть патентов на электрический компакт-кар Twizy. В частности, речь идет о патентах на платформу, электрический двигатель, а также управляющую электронику и программное обеспечение для неё. Единственным действующим патентом остался только патент на дизайн кузова.

Стоит отметить, что никаких ограничений на использование открытых технологий не предполагается. Любые компании смогут использовать любую часть французского электрокара в своих проектах, даже не связанных с автомобильной промышленностью.

Теперь французский автопроизводитель планирует совместно с британской компанией ARM, которая специализируется на производстве микропроцессоров, продавать уже собранную платформу и отдельные компоненты, доработанные британскими специалистами сторонним компаниям.