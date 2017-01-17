Автомобильный портал Motorpage
17 янв 2017

Renault открыл патенты на электрический ситикар Twizy

Renault открыл патенты на электрический ситикар Twizy
Автор фото: неткаршоу.ком

Французская компания Renault передала часть корпоративных патентов на компактный электрический ситикар Twizy в общественное пользование.

Еще в 2014 году глава американской компании Tesla Motors подтвердил, что патенты на весь модельный ряд, тогда еще состоявший из единственного электроседана Model S, будут открыты. «Ещё вчера в фойе штаб-квартиры в Пало-Альто стену занимали патенты Tesla. Больше их нет. Их сняли, в духе движения «open source», для продвижения технологий электрических автомобилей», - заявил он. Таким образом, американский автопроизводитель решил подстегнуть массовую разработку электрических автомобилей.

Несмотря на то, что в целом открытие патентов является распространенным шагом в сфере высоких технологий, но конкретно в этой отрасли мало кто решается на отказ от монополизации использования уникальных технологий.

Теперь в ряды сторонников «open source» встала французская компания Renault. Автопроизводитель предоставил всем желающим в свободное пользование часть патентов на электрический компакт-кар Twizy. В частности, речь идет о патентах на платформу, электрический двигатель, а также управляющую электронику и программное обеспечение для неё. Единственным действующим патентом остался только патент на дизайн кузова.

Стоит отметить, что никаких ограничений на использование открытых технологий не предполагается. Любые компании смогут использовать любую часть французского электрокара в своих проектах, даже не связанных с автомобильной промышленностью.

Теперь французский автопроизводитель планирует совместно с британской компанией ARM, которая специализируется на производстве микропроцессоров, продавать уже собранную платформу и отдельные компоненты, доработанные британскими специалистами сторонним компаниям.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Car and Driver, Autoblog, Авторевю

Комментарии к новости

Последние новости

...

Renault Duster сохранил звание самого популярного кроссовера в РФ

14 января 2017

Renault привез в Брюссель два новых электрических LCV

14 января 2017

Объем продаж Renault в России вырос на 12,6 процентов

14 декабря 2016

Renault подготовит более «выносливую» версию электрического Kangoo Z.E.

13 декабря 2016

Renault организовал экспортные поставки кузовов из России в Алжир

12 декабря 2016

Renault расширяет географию продаж кроссоверов Kaptur российской сборки

01 декабря 2016

 Новости Renault

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan Qashqai - дороги мира. nissan qashqai 2013 венгерский калейдоскоп Автопутешествия
13 января 2017

Nissan Qashqai
"Венгерский калейдоскоп"
УАЗ Patriot - uaz patriot 2016 по долинам и по взгорьям
Тест драйв
11 января 2017

УАЗ Patriot
"По долинам и по взгорьям"
Datsun on-Do - datsun on-do 2014 скромность и достоинство
Тест драйв
09 января 2017

Datsun on-Do
"Скромность и достоинство"
Ford Kuga - ford kuga 2008 редкий зверь
Вторичный рынок
30 декабря 2016

Ford Kuga
"Редкий зверь"

Написано новостей:

1 8 0 1 0