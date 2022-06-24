Renault поддерживает российских дилеров

Французский концерн, как известно, прекратил свою деятельность на российском рынке, однако некоторые обязательства, все же, Renault приходится исполнять

К примеру, официальные дилеры Renault на днях начали получать от автопроизводителя бонусы за выполнение плана по продажам по итогам первого квартала 2022 года. Впрочем, как сообщают "Ведомости", выплачиваются и бонусы за устранение поломок на машинах, чей гарантийный срок не истек. Речь идет о многомиллионных суммах.

Напомним, 16 мая концерн Renault продал свою долю в АВТОВАЗе (67,6%) государственному проектному институту ФГУП НАМИ, контроль над которым осуществляет Минпромторг РФ. Остальные 32,4% акций компании остались у госкорпорации «Ростех». Renault в рамках сделки получила опцион, позволяющий до 2028 года совершить обратный выкуп 67,6% ценных бумаг АВТОВАЗа.