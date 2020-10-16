Renault показал свежий и зеленый Megane

Переднеприводный Megane eVision оснащается электромотором мощностью 217 л.с. и 300 Нм крутящего момента. В компании пообещали, что запаса хода у новинки хватит для междугородних пробегов

Renault полностью рассекретила концептуальный хэтчбек под названием Megane eVision. В компании утверждают, что прототип практически не отличается от серийной версии, которая должна дебютировать в следующем году. Новинку построили на модульной платформе CMF-EV, которая разрабатывалась специально для машин с электрической силовой установкой.

Концепт получил безрамочные двери, матричные фары, 20-дюймовые колесные диски, а также выдвижные дверные ручки. У машина отсутствует традиционная решетка радиатора, а боковые зеркала заменили камеры, в стиле Honda E, которые выводят изображение на специальные мониторы в салоне новинки.