Renault показали интерьер нового кроссовера Austral

Французский концерн Renault распространил эскиз интерьера перспективного компактного кроссовера Austral, который создается специально для стран Евросоюза.
Cудя по снимкам, производитель решил сделать салон максимально интерактивным – здесь можно заметить и цифровую приборную панель, и гигантский планшет мультимедийной системы, которая по совместительству будет являться и центром управления автомобилем. На мультимедийку будет завязаны регулировки климатической установки, бортовой компьютер и иные настройки.
Из интересных решений можно отметить продольные регулировки второго ряда кресел. Что касается технических параметров, новинку построят на модульной платформе CMF-CD – на этой «тележке» построено множество моделей альянса Renault-Nissan, например, Nissan X-Trail. Cреди силовых установок будут встречаться как и обычные ДВС, так и гибриды. Заявлено, что у самой мощной модификации будет 200-сильный двигатель.