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26 янв 2022

Renault показали интерьер нового кроссовера Austral

Renault показали интерьер нового кроссовера Austral
Автор фото: фирма-производитель
Французский концерн Renault распространил эскиз интерьера перспективного компактного кроссовера Austral, который создается специально для стран Евросоюза.
Cудя по снимкам,  производитель решил сделать салон максимально интерактивным – здесь можно заметить и цифровую приборную панель, и гигантский планшет мультимедийной системы, которая по совместительству будет являться  и центром управления автомобилем.  На мультимедийку будет завязаны регулировки климатической установки, бортовой компьютер и иные настройки.
 
Из интересных  решений можно отметить продольные регулировки второго ряда кресел. Что касается технических параметров, новинку построят на модульной платформе CMF-CD – на этой «тележке» построено множество моделей альянса Renault-Nissan, например, Nissan X-Trail. Cреди силовых установок будут встречаться как и обычные ДВС, так и гибриды. Заявлено, что у самой мощной модификации будет 200-сильный двигатель.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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