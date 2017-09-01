Компания Renault привезла на европейский рынок свой однотонный пикап Alaskan. За счет покупателей в Старом Свете французы явно постараются компенсировать свои потери на рынке Латинской Америке, где продажи начались ранее.

Пикап, который представляет собой перелицованный вариант Nissan NP300 Navara, там откровенно провалился. Вероятнее всего, в Renault ошиблись с позиционированием модели: в Латинской Америке он позиционируется чуть ли не как премиальная модель, доступен только с двухрядной кабиной и богатым оснащением. Конкуренты же предлагают множество более доступных вариантов, в том числе и простых шасси.

В Европе пикап также будет доступен только с очень богатым оснащением. Уже в базовой версии есть семь подушек безопасности, электронный дифференциал, а у топового варианта кожаный салон, светодиодные фары и электрорегулировки передних сидений.

Машины для Европы собирают в Испании. Для рынка Старого Света пикап доступен с турбодизелем объемом 2,3 литра: с одной турбиной (160 л.с.) и двумя турбинами (190 л.с.). В качестве трансмиссий будут предложены 6-ступенчатая механическая коробка передач и «автомат». Привод: либо задний, либо полный.