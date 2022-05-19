Renault Scenic превратится в кроссовер

Scenic на протяжении всего своего жизненного цикла был компактвэном, и одно время его популярность в Европе была высока. К сожалению, тренды меняются - теперь европейский покупатель хочет покупать кроссоверы и ничего больше.

Рыночные запросы надо учитывать – в Renault это прекрасно понимают, и заявляют, что в новом поколении Scenic превратится в кроссовер. Французский производитель даже показал несколько эскизов новинки, на них можно рассмотреть кузов без центральных стоек и «суицидальные» двери (открываются против хода движения). Впрочем, уже официально объявлено, что серийная машина таких стилистических особенностей не получит.

Зато силовая установка у автомобиля будет уникальной. Это гибрид, но не в традиционном понимании этого слова. ДВС здесь не будет. Да, тяговые электромоторы здесь в наличии, но энергию они будут получать от батарей, запитываемых топливными ячейками, где вододрод путем химической реакции превращается в ток.