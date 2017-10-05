Автомобильный портал Motorpage
5 окт 2017

Renault сделает второй компактный кроссовер для Европы

Renault сделает второй компактный кроссовер для Европы
Автор фото: фирма-производитель

Компактный кроссовер Renault Captur (не путать с российским Kaptur) самая популярная модель в европейском сегменте компактных кроссоверов и едва ли не основной драйвер роста французской компании в Старом Свете.

Поэтому было бы странным, если бы Renault не решила усилить свои позиции в этом сегменте. Компания намерена начать производство второй модели, которая также как и Captur будет играть в сегменте компактных кроссоверов.

Об этом заявил глава испанского завода, где собирают Captur, Рафаэль Видаль. Он отказался вдаваться в подробности, ограничившись лишь словами, что машина будет производиться на той же линии, где собирают Captur.  Вероятнее всего, второй моделью станет «растянутый» Captur, который получит приставку Grand в названии.

В прошлом году Renault заявила, что инвестирует в этот испанский завод 600 миллионов евро. По словам Видаля часть этих средств пойдет на модернизацию конвейера для постановки в производство второй модели. При этом производственные мощности завода (250 тысяч автомобилей в год) увеличиваться не будут, просто часть производства «оттянет» на себя новая модель.

По данным JATO Dynamic Renault Captur в первом полугодии этого года стал самым продаваемым кроссовером в Европе с результатом в 112 586 автомобилей.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Automotive News

Комментарии к новости

Последние новости

...
Dacia Duster

Рассекречен салон базовой версии нового Duster

28 сентября 2017
Renault Koleos

Renault привезла в Россию дизельный Koleos

20 сентября 2017
Renault Sandero Stepway

Renault Sandero Stepway получил спецверсию

20 сентября 2017
Renault Symbioz

Renault интегрировал автомобиль в дом

14 сентября 2017
Renault Megane RS

Renault Megane RS получил двигатель от спорткара

13 сентября 2017
Renault Duster

Renault представила новый Duster

13 сентября 2017

 Новости Renault

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Caddy - volkswagen caddy family maxi 2016 друг семьи Тест драйв
05 октября 2017

Volkswagen Caddy
"Друг семьи"
Land Rover Range Rover Velar - land rover range rover velar 2018 редукционист
Тест драйв
04 октября 2017

Land Rover Range Rover Velar
"Редукционист"
Lada Vesta - lada vesta sw cross 2017 караван-сарай
Тест драйв
03 октября 2017

Lada Vesta
"Караван-сарай"
Suzuki SX4 - автопутешествия на suzuki. на родине нарзана
Автопутешествия
29 сентября 2017

Suzuki SX4
"На родине Нарзана"

Написано новостей:

1 9 8 4 6