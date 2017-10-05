Компактный кроссовер Renault Captur (не путать с российским Kaptur) самая популярная модель в европейском сегменте компактных кроссоверов и едва ли не основной драйвер роста французской компании в Старом Свете.

Поэтому было бы странным, если бы Renault не решила усилить свои позиции в этом сегменте. Компания намерена начать производство второй модели, которая также как и Captur будет играть в сегменте компактных кроссоверов.

Об этом заявил глава испанского завода, где собирают Captur, Рафаэль Видаль. Он отказался вдаваться в подробности, ограничившись лишь словами, что машина будет производиться на той же линии, где собирают Captur. Вероятнее всего, второй моделью станет «растянутый» Captur, который получит приставку Grand в названии.

В прошлом году Renault заявила, что инвестирует в этот испанский завод 600 миллионов евро. По словам Видаля часть этих средств пойдет на модернизацию конвейера для постановки в производство второй модели. При этом производственные мощности завода (250 тысяч автомобилей в год) увеличиваться не будут, просто часть производства «оттянет» на себя новая модель.

По данным JATO Dynamic Renault Captur в первом полугодии этого года стал самым продаваемым кроссовером в Европе с результатом в 112 586 автомобилей.

