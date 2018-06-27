Буквально накануне Renault опубликовала первый официальный тизер нового кроссовера, который представят на Московском международном автосалоне в конце августа этого года, а уже сегодня появились шпионские фото прототипов этой модели.

Как мы и ожидали, это будет купе-кроссовер, причем, базой для него послужил Renault Kaptur. Но новика будет иметь самобытную переднюю часть. Например, у нее очень большой воздухозаборник в переднем бампере.

Вплоть до центральной стойки купе-кроссовер является практически точной копией Kaptur, это видно даже сквозь плотную маскировку. Затем крыша плавно ниспадает к задней части кузова. Причем, это будет не хэтчбек, так как у кроссовера есть небольшой хвостик за стеклом багажной двери. Фактически новинка от Renault выглядит бюджетной альтернативой премиальным купе-кроссоверам немецких производителей.

Кроссовер, производство которого наладят в России, построен на платформе В0, на которой базируются Renault Duster и Kaptur. То есть он будет иметь полный привод. А вот для Китая и Южной Кореи будет использоваться более технически продвинутая модульная платформа CMF. Связано это с тем, что в этих странах купе-кроссовер будет позиционироваться в качестве престижной модели.

На Московском автосалоне купе-кроссовер покажут в статусе концепта, его производство начнется в 2019 году.

