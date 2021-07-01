Renault выпустит модель в стиле ретро-модерн

Французский автомобильный концерн до 2025 года добавит в свою гамму 10 новых электромобилей. Одним из них станет необычный кроссовер– трибьют, посвященный одной из легендарных моделей прошлого века.

Этой моделью является кроссовер 4ever с дизайном по мотивам малолитражки Renault 4, выпускавшейся в 1961-1994 годах и бывшей одной из самых популярных машин во Франции. Сам кроссовер будет выпускаться на платформе CMF-BEV, которая изначально проектировалась для электромобилей.

Что касается силовой установки, то их будет ровно две. Первый электродвигатель развивает 108 лошадиных сил, а второй – 132. Любопытно, но батарейный блок будет один – на 50 киловатт-часов.