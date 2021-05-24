Старенький Renault переделали в корч

Renault Dauphine – обычный среднестатистический автомобиль из конца пятидесятых годов. Правда, если интегрировать в него мотор от одного немецкого хот-хэтча, то восприятие модели может существенно поменяться.

Некий американец по имени Джастин (создатель машины) рассказал, что с детства увлекался «чудако­ватыми европей­скими машинами». Однажды судьба сделала ему подарок -в одном из гаражей он нашел Renault Dauphine, владелец которого был не против с ним расстаться. Конечно же, машинка была не в очень хорошем состоянии и Джастину пришлось срочно заниматься ее реставрацией.

Правда, этот процесс ему быстро надоел, и он стал строить «корч». Мы не будем подробно останавливаться на всех переделках, а сконцентрируемся на главном новшестве – на моторе от Volkswagen Golf GTI, который работает в паре с шестиступен­чатой механической коробкой. Интересно, что установка такого мотора повлекла за собой и смену компоновки – фактически Dauphine стал среднемоторным спорткаром!