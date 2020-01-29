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29 янв 2020

В Renault назначили нового руководителя

В Renault назначили нового руководителя

Совет директоров французской компании Renault выбрал нового главного исполнительного директора — это Лука де Мео из концерна Volkswagen. До 7 января де Мео возглавлял испанский Seat

В новую должность де Мео вступит в июле этого года, что положит конец неразберихе  и чехарде в руководстве концерна. С 24 января по 11 октября 2019-го пост директора занимал Тьерри Боллоре, ближайший соратник Карлоса Гона. После его увольнения на эту позицию временно назначили финансового директора Renault Клотильд  Дельбо. После назначения де Мео мадам Дельбо станет его заместителем.

В Renault надеются, что приход нового директора, никак не связанного с Гоном, позволит перезапустить альянс с японской Nissan. В Ниссан приветствовали избрание де Мео. «Мы все с нетерпением ждем совместной работы с ним и нашими партнерами по альянсу, чтобы добиться взаимного выгодного роста и развития», — заявил Макото Учида, президент японской компании.

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Drom

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