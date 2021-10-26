В Renault откажутся от кроссоверов Koleos и Kadjar

Французский концерн считает, что оба этих автомобиля провалились не только на европейском, но и на мировом рынке. Конечно же, у обеих моделей будут технологические преемники, но выпустят их уже под совершенно иным наименованием

Как сообщают французские СМИ. Преемник Kadjar появится уже в следующем году, что же до Koleos, то его заменят на год позже – весной 2023. Интересно, что по первому продукту нет практически никакой информации, зато о преемнике Koleos нам известно, что он будет семиместным крупноразмерным кроссовером и возьмет на себя роль флагмана марки.

Что касается продаж, то нынешние Kadjar и Koleos действительно показывают плохие результаты. Так, во Франции по итогам 2020 года продали менее девяти тысяч Renault Kadjar — результат в пять раз меньше, чем у главного конкурента — модели Peugeot 3008, и вдвое меньше, чем у соплатформенного Nissan Qashqai.