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27 апр 2021

В Renault прекратили разработку дизельных двигателей

В Renault прекратили разработку дизельных двигателей
Автор фото: фирма-производитель

С этого момента разработка дизельных моторов концерном Renault прекращена, однако, текущие двигатели будут совершенствоваться.

В интервью Automotive News глава марки Лука Де Мео сообщил, что новых дизельных моторов от Renault ждать не стоит. Что касается текущих двигателей, то их модернизация будет заключаться в подведении силовых установок под новые европейские экологические стандарты. Приоритет разработки будет принадлежать электрическим и гибридным силовым установкам.

Заметим, что в течение следующей декады целых ряд автомобильных компаний планирует убрать из своей линейки машины с традиционными бензиновыми и дизельными моторами. Так, например, в 2025 году от ДВС откажутся в Jaguar, а еще через пять лет – в Volvo.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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