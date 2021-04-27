В Renault прекратили разработку дизельных двигателей

С этого момента разработка дизельных моторов концерном Renault прекращена, однако, текущие двигатели будут совершенствоваться.

В интервью Automotive News глава марки Лука Де Мео сообщил, что новых дизельных моторов от Renault ждать не стоит. Что касается текущих двигателей, то их модернизация будет заключаться в подведении силовых установок под новые европейские экологические стандарты. Приоритет разработки будет принадлежать электрическим и гибридным силовым установкам.

Заметим, что в течение следующей декады целых ряд автомобильных компаний планирует убрать из своей линейки машины с традиционными бензиновыми и дизельными моторами. Так, например, в 2025 году от ДВС откажутся в Jaguar, а еще через пять лет – в Volvo.