В России запатентовали новый Renault Logan

Один из заметных игроков бюджетного класса не так давно пережил обновление. Изменения с ним произошли существенные - тут тебе и новая платформа, и увеличенные габариты, и новый дизайн. Радует, что все это доедет и до нас

Мы, в Motorpage, можем говорить об этом практически с полной уверенностью. Во-первых, на недавнем выступлении руководство марки говорило о том, что в течение нескольких лет на наш рынок будет выведено много новинок, а, учитывая, что пара Logan/Sandero до сих пор пользуется стабильным спросом - вывод преемника на российский рынок выглядит логичным шагом.

Впрочем, если первый фактор можно поставить под сомнение, то второй – более весом. В базе Роспатента уже появились документы на новые модели. К слову, первым автомобилем стал Sandero Stepway. Новинки должны появиться на рынке до 2022 года.