В Сети раскрыли интерьер новых Logan и Sandero

Шпионские снимки интерьера седана Dacia Logan и хэтчбека Sandero (в России модели представлены под брендом Renault) третьего поколения опубликовал портал Cochespias. Официальная премьера новинок состоится 29 сентября

Блок управления микроклиматом позаимствован у Renault Arkana. Внутри трёх его вращающихся рукояток встроены дисплеи. Круглые дефлекторы на торпедо уступили место вытянутым многоугольным. Руль внешне выглядит прежним, а комбинация приборов новая. На ней появился большой дисплей между циферблатами. Спидометр и тахометр сохранили шкалы с большим количеством рисок. Экран мультимедийной системы (диагональю около 7–8 дюймов) теперь находится над передней панелью. Между ним и комбинацией приборов разместили USB-разъём.

Модели переедут с платформы В0 на модульную архитектуру CMF-B от Renault Clio. В моторной гамме будут бензиновый мотор на 1.0 и его наддувная версия мощностью от 65 до 100 л.с., а также дизельный двигатель объёмом 1,5 литра.