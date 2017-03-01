На днях французская компания Renault опубликовала первые фотографии новинки – ностальгический спорткар возрожденной марки Alpine. Неоклассический дизайн, концепция, цвет и даже название, все отсылает к легенде Alpine A110 Berlinette, выпускавшейся в 60-70-х годах прошлого века. Технических подробностей пока чрезвычайно мало, но уже доподлинно известно, что компоновка автомобиля будет среднемоторной, привод – задним, а общая снаряженная масса не должна превышать тонны

Культура распределения масс поставлена во главе угла: французы, например, особо отмечают, что несущий кузов полностью изготовлен из алюминия, а вес водительского кресла составляет не более тринадцати килограмм. Помимо этого, автомобиль для своего класса обещают сделать и весьма доступным: судя по предварительным заказам, прием которых открылся еще в прошлом году, цена колеблется в районе 55 тысяч евро. Неплохо, на фоне конкурентов!

А вот объем и мощность силового агрегата пока загадка. Эксперты разделились во мнениях, одни утверждают, что сердцем «Альпины» станет расточенная до 1,8 литров «турбочетверка» от Renault Clio RS, другие рассчитывают на турбированный 2-литровый мотор, появление которого французы анонсировали на Megane RS. В любом случае, интрига развеется совсем скоро, седьмого марта автомобиль покажут на автосалоне в Женеве.