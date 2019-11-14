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14 ноя 2019

Rolls-Royce прекратил выпуск седана Ghost

Rolls-Royce прекратил выпуск седана Ghost
Автор фото: фирма-производитель

Компания Rolls-Royce анонсировала премьеру прощальной версии седана, однако огорчаться не стоит, так как выход нового поколения уже не за горами

Да, на данный момент британцы уже тестируют Ghost следующего поколения. Новинку построят на шасси собственной разработки, тогда как в основе предшественника лежала платформа BMW 7-Series. Остальные характеристики новинки пока неизвестны, однако,  текущее поколение автомобиля укомплектовано 6,6-литровым двигателем V12 мощностью 570 лошадиных сил. Седан способен ускоряться с места до «сотни» за 4,9 с, а его максимальная скорость принудительно ограничена 250 км в час.

Что касается прощальной версии, то здесь подробностей мало. Известно лишь, что автомобиль получит хромированную темную статуэтку «Дух экстаза», а также окрас кузова оттенка Black Diamond. Автомобиль дебютирует в Великобритании на выставке классических машин NEC.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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