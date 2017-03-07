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7 мар 2017

Бриллианты для Rolls-Royce

Бриллианты для Rolls-Royce
Автор фото: фирма-производитель

Ярче других на Женевском автосалоне сверкал один автомобиль, который и новинкой назвать нельзя, как и оторвать от него глаз

Все дело в том, что при покраске Rolls-Royce Ghost Elegance английская компания использовала алмазы. Металлик? Забудьте! Вместо блесток, на заводе использовали более 1000 драгоценных камней, подобранных по светопропускной способности и перемолотых до определенной дисперстности. После чего алмазная пыль, а именно так переводится название цвета (Diamond Stardust), была нанесена на кузов автомобиля и обильно покрыта лаком.

На разработку технологии и сам процесс покраски у «Роллс-Ройса» ушло более трех месяцев, а бюджет такой покраски вообще не раскрывается. По подсчетам журналистов, при использовании не самых дорогих бриллиантов, весом в 1 карат каждый, стоимость одних только камней переваливает за 30 тысяч евро, а ведь их еще нужно растолочь и нанести. Зрители шутят – первый Rolls-Royce, покраска которого стоит дороже, чем он сам. Однако, желание клиента британцы выполнили, цена по-видимому, роли не сыграла. 

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