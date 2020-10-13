«Дух Экстаза» оказался вне закона

Rolls-Royce отказался от опции «Дух Экстаза с подсветкой» на капотах — решение принято в связи с последней директивой Евросоюза по безопасности автомобилей

Несмотря на Брэксит, в Великобритании в отношении машин продолжают действовать сертификационные требования ЕС. Подсвечиваемая эмблема Rolls-Royce стала жертвой борьбы со «световыми загрязнениями». В Европе запретили накапотные скульптуры с иллюминацией, пишет Daily Mail. Rolls-Royce убрал из каталога опцию и перестал устанавливать на автомобили такую эмблему. Более того, компания отзовет уже выпущенные машины с подсвечиваемым «Духом Экстаза» и заменит эмблемы обычными, без подсветки. Автопроизводитель также обязуется вернуть покупателям деньги, потраченные на опцию.

Скульптура с иллюминацией делалась из матового стекла, ее начали предлагать с 2017 года. Daily Mail отмечает, что это была очень популярная среди заказчиков позиция и, очевидно, теперь она станет предметом коллекционирования. Опцию предлагали на весь модельный ряд Rolls-Royce, включая топовый Phantom, предыдущее поколение Ghost, спортивные модели Wraith, кабриолет Dawn и внедорожник Cullinan.