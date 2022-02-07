Rolls-Royce впервые за 111 лет обновил свой «Дух экстаза»

Компания Rolls-Royce объявила о модернизации знаменитого фирменного знака Spirit of Ecstasy («Дух экстаза»), который украшает капоты автомобилей марки с 1911 года. Процесс обусловлен переходом марки на производство электромобилей

Первый электрический Rolls-Royce сможет похвастать не только современными техническими характеристиками, но и достойной аэродинамикой. Представители компании заявляют, что прототипы электрокара уже сейчас имеют коэффициент сопротивления воздуха 0,26, что позволяет им считаться не только самыми аэродинамичными Rolls-Royce, но и иметь одни из лучших показателей аэродинамики среди машин в целом. К слову, пальму первенства здесь держит Tesla Model 3 с коэффициентом 0,21. Впрочем, в Rolls-Royce заявляют, что серийная машина продемонстрирует лучшие результаты.

Вернемся к "Духу экстаза", ведь модернизировали его, как раз, ради лучшей аэродинамики. Во-первых, была изменена высота статуэтки - с 100,01 до 82,73 миллиметра. Во-вторых, поменялась и форма - теперь одна нога духа выдвинута вперёд, а колени слегка согнуты. Кроме того, изменены очертания развевающегося платья.