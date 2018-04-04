Производители люксовых автомобилей — компании консервативные, но Rolls-Royce решил рассказать о финальных испытаниях своего первого в истории внедорожника в соцсетях.

Компания совместно с National Geographic снимает ролики в рамках единого проекта, который получил название The Final Challenge («Последнее испытание»). Автомобиль протестируют в горах Шотландии, австрийских Альпах, в пустынях Ближнего Востока и в США. В компании обещают начиная с сегодняшнего дня ежедневного выкладывать фотографии и видеоролики.

Технические подробности о проекте держатся в строгом секрете. Известно лишь, что внедорожник стал второй после нового Phantom моделью, построенной на пространственной алюминиевой раме, которую Rolls-Royce называет «Архитектура роскоши».

Впрочем, вероятнее всего, от Phantom Rolls-Royce Cullinan, по крайней мере в топовой версии, позаимствует силовой 6,7-литровый атмосферный силовой агрегат мощностью 571 л.с. По крайней мере судя по официальным фотографиям машины в камуфляже под длиннющим капотом внедорожника место для такого двигателя вполне найдется.