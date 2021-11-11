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11 ноя 2021

Электрические Rolls-Royce будут верны традиционному дизайну

Электрические Rolls-Royce будут верны традиционному дизайну
Автор фото: фирма-производитель

Когда автопроизводитель начинает заниматься разработкой электромобилей, то итоговый продукт перестает быть похожим на традиционные модели марки. 

Возьмем, к примеру, Mercedes-Benz. Конкретнее – традиционный S-Class и электрический флагман EQS.  С дизайнерской точки зрения между этими двумя машинами существует целая пропасть, так как последняя больше похожа на космический корабль, ну или на идеальную аэродинамическую каплю.  К чему мы это ведем, да к тому, что многие, когда услышали заявление Rolls-Royce о начале разработки электромобилей, испугались, что компания отойдет от привычных массивных и рубленых форм.

Впрочем, представители марки уже поспешили всех успокоить. Электрический Rolls-Royce будет верен традиционному  стилю.  Это, к слову, подтверждается и недавними фотографиями первого электрокара марки – купе Spectre. Автомобиль очень похож на существующий Rolls-Royce Wraith. Занятно, но производитель даже сохраняет фирменную решетку радиатора, правда, она будет служить уже исключительно декорацией.

При написании новости использовалась информация:
Insideevs

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