Электрические Rolls-Royce будут верны традиционному дизайну

Когда автопроизводитель начинает заниматься разработкой электромобилей, то итоговый продукт перестает быть похожим на традиционные модели марки.

Возьмем, к примеру, Mercedes-Benz. Конкретнее – традиционный S-Class и электрический флагман EQS. С дизайнерской точки зрения между этими двумя машинами существует целая пропасть, так как последняя больше похожа на космический корабль, ну или на идеальную аэродинамическую каплю. К чему мы это ведем, да к тому, что многие, когда услышали заявление Rolls-Royce о начале разработки электромобилей, испугались, что компания отойдет от привычных массивных и рубленых форм.

Впрочем, представители марки уже поспешили всех успокоить. Электрический Rolls-Royce будет верен традиционному стилю. Это, к слову, подтверждается и недавними фотографиями первого электрокара марки – купе Spectre. Автомобиль очень похож на существующий Rolls-Royce Wraith. Занятно, но производитель даже сохраняет фирменную решетку радиатора, правда, она будет служить уже исключительно декорацией.