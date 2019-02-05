Как сойти с ума на почве машин

Правду говорят, что у богатых людей свои причуды. Кто-то покупает диковинных животных, кто-то собирает оружие или автомобили. В большинстве своем люди являются просто коллекционерами, пока они не начинают вкладывать в это какой-то особый смысл

Рувим Сингх поступил именно так. Однако, для начала пару слов о том, кто он такой. Г-н Сингх является бизнесменом индийского происхождения. Долгое время он работал при бывшем премьер-министре Великобритании Тони Блэре в правительственной консультативной группе по вопросам малого бизнеса и Совете по конкурентоспособности. Также ранее он занимал должности в британском правительстве. То есть, человек работал на благо Англии и пропитался английским духом чуть менее чем полностью.

Видимо это дало определенные последствия, ибо Сингх стал собирать «Роллс-Ройсы», причем в больших количествах. Совсем недавно он выкинул фортель, купив целых шесть автомобилей марки Rolls-Royce. Более того, он купил не абы какие автомобили, а определенной цветовой гаммы и посвятил их драгоценным камням, а именно: сапфирам, рубинам и изумрудам. Сделанная по спецзаказу коллекция включает три седана Phantom и три внедорожника Cullinan. Сейчас в собственности Сингха находится более 15 автомобилей люксовой марки.