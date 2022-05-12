Представлен обновленный Rolls-Royce Phantom

Флагманский седан английской марки за всю свою конвейерную жизнь обновлялся не так уж и часто (в сравнении с конкурентами), так что каждый рестайлинг в нашем случае важен. К слову, последний раз « Фантом » обновляли в семнадцатом году.

Собственно, в этот раз все изменения сосредоточились вокруг дизайна. Особое внимание обращают на себя колесные диски, которые выполнены в ретро стилистике, с аллюзией на культовые модели двадцатых годов. Проще всего опознать Phantom Series II будет по обновлённой решётке радиатора. Она получила светодиодную подсветку, дебютировавшую на младшей модели Ghost, и полированную верхнюю планку, которая визуально объединяет фары.

Силовая же установка не поменялась. Под капотом также трудится 570-сильный мотор V12. Несмотря на свой солидный вес (2625 килограммов) машина является очень динамичной – разгон до сотни занимает лишь пять секунд, а максимальная скорость составляет 250 километров в час.