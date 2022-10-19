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19 окт 2022

Представлен первый электрический Rolls-Royce

Представлен первый электрический Rolls-Royce
Автор фото: фирма-производитель

Автопроизводитель запустил масштабную промо-компанию своей электрической модели Spectre перед глобальной презентацией, которая состоится уже совсем скоро. К слову, поставки первых машин начнутся в начале следующего года

Разумеется, британцам в первую очередь хочется продемонстрировать дизайн свое новинки, хотя, откровенно говоря, в нем нет чего-то уникального. Фактически, дизайнеры переосмыслили кузов купе Wraith. Впрочем, некоторые штрихи действительно привлекают внимание, скажем, узкая линия передней оптики. Интерьер гран-турера также выполнен в строгом соответствии со стилистическими канонами Rolls-Royce. При этом компания уже сейчас сообщила о двух нововведениях: фирменная функция «звёздное небо» появится и на дверных картах. Интересный факт, в конструкции машины активно применяется алюминий, но общий вес автомобиля все равно остался внушительным – почти три тонны.

Названы предварительными и характеристики силовой установки. Электромоторы Spectre смогут развивать до 585 л.с. и 900 Нм крутящего момента, что позволит ускоряться до 100 км/ч за 4,5 секунды.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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