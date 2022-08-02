Rolls-Royce будет участвовать в разработке ядерных реакторов

Иногда за автомобильными компаниями скрывается нечто большее. К примеру, компания Rolls-Royce помимо машин занималась разработкой авиационных двигателей. К слову, недавно фирма заявила об открытии для себя совершенно новой области - ядерной электроники.

Да Rolls-Royce станет одним из партнеров Pele Project, проекта запущенного Министерством обороны США. Он предусматривает создание прототипа мобильного ядерного микрореактора. Долгое время американские ученые разрабатывают альтернативные источники энергии, которые должны снизить степень зависимости страны от традиционного ископаемого топлива.

Мобильные реакторы смогут вырабатывать от 1 до 5 мегаватт электроэнергии. Использовать их предполагается не только в экстренных ситуациях — например, в районах стихийных бедствий, но и для выработки электричества для повседневных нужд.