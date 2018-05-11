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11 май 2018

Rolls-Royce Cullinan: огромный, мощный, вместительный

Rolls-Royce Cullinan: огромный, мощный, вместительный
Автор фото: фирма-производитель

Этого события ждали много лет. И пусть Bentley успела обогнать своих извечных конкурентов, внимание к Cullinan было приковано такое будто британцы готовили нечто вроде «Логана»: модель, которая должна покорить весь мир.

Говорить о дизайне Rolls-Royce наверно столь же нелепо, как обсуждать классическую оперу, потому скажем лишь, что машина стопроцентно узнаваема спереди благодаря огромной вертикальной радиаторной решетке и узким фарам в стиле Phantom. Несмотря на то, что Cullinan не такой уж и огромный (длина 5341 мм) машина смотрится очень массивно. А то, что британцы не заигрывали с аэродинамикой пошло машине только на пользу.

Под капотом у Rolls-Royce Cullinan скрывается 6,75-литровый «атмосферник» мощностью 571 л.с. от второго поколения Phantom. Разгон до 100 км/ч компания не указывает, а максимальная скорость у внедорожника ограничена на отметке 250 км/ч. Так что ни о каких рекордах речи быть и не может. Но, похоже, в Rolls-Royce к этому и не стремились. Объем багажного отсека тоже не бьет рекордов (560 литров), но все же является самым большим среди всех моделей компании.

В оснащение внедорожника входят пневмоподвеска, полноуправляемое шасси, система полного привода с интеллектуальным распределением тяги между осями и колесами. Управляющая электроника имеет несколько внедорожных режимов: «гравий», «снег», «разбитые дороги», «мокрая трава», «песок». В Rolls-Royce говорят о том, что глубина преодолеваемого брода у Cullinan составляет 540 мм.

В модельном ряду компании внедорожник займет место между Ghost и Phantom. Базовая версия Rolls-Royce Cullinan в Европе оценена в 266 тысяч евро. Российские цены будут объявлены ближе к старту продаж в 2019 году.
 

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При написании новости использовалась информация:
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