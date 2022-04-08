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8 апр 2022

Rolls-Royce Cullinan превратили в настоящий внедорожник.

Rolls-Royce Cullinan превратили в настоящий внедорожник.

Погонит ли кто-нибудь такой роскошный внедорожник в места, где нет асфальтированных дорог? Вопрос в другом -зачем, в принципе, делать это, если машина для такой эксплуатации попросту не предназначена.  Впрочем, в ателье delta4x4 думают иначе.

Встречайте – внедорожый Rolls-Royce Cullinan. Проект не имеет собственного названия, однако, это не делает его менее интересным. Мастера увеличили дорожный просвет на восемь сантиметров, установили 20-дюймовые колесные диски со специальной МТ-резиной и расширители колесных арок.

Разумеется, внедорожнику усилили подвеску (правда конкретику ателье не приводит), установили кастомную систему выпуска и шноркель. Учитывая, что проект создавался с прицелом на экспедиционные вылазки.  Внедорожник оснастили и целым набором полезных аксессуаров, включая экспедиционный багажник и палатку.

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