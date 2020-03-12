Rolls-Royce Dawn станет «Серебряной пулей»

Британская компания выпустит 50 особых Dawn с кузовом родстер, которые посвятят гоночным автомобилям 1920-х
Компания Rolls-Royce опубликовала дизайн-скетчи эксклюзивной версии кабриолета Dawn под названием Silver Bullet, которая станет первым представителем особой серии машин Collection. Главным отличием нового автомобиля станет отсутствие заднего ряда сидений, что сделает его родстером. Спецверсия Rolls-Royce Dawn Silver Bullet посвящена знаменитым гоночным автомобилям 1920-х годов — «Серебряным пулям», на которых были совершены попытки установления мирового рекорда скорости на земле.
Отличительными чертами новинки станут специальные обтекатели Aero Cowling, выполненные из композитных материалов и алюминия, а также особый новый оттенок «серебряный металлик». Данных о силовом агрегате пока нет. Стандартный Rolls-Royce Dawn комплектуется 6,6-литровым 12-цилиндровым двигателем с двумя турбинами, развивающим 601 силу и 870 Н·м крутящего момента. Мотор работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
Отличительными чертами новинки станут специальные обтекатели Aero Cowling, выполненные из композитных материалов и алюминия, а также особый новый оттенок «серебряный металлик». Данных о силовом агрегате пока нет. Стандартный Rolls-Royce Dawn комплектуется 6,6-литровым 12-цилиндровым двигателем с двумя турбинами, развивающим 601 силу и 870 Н·м крутящего момента. Мотор работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.