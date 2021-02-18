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18 фев 2021

Rolls-Royce может заняться возрождением культовой машины

Rolls-Royce может заняться возрождением культовой машины
Автор фото: фирма-производитель

Английская марка зарегистрировала за собой название «Seraph». Поговаривают, что компания хочет расширить модельный ряд.

Seraph уже мелькал в модельном ряду марки.  В конце 90, когда Rolls-Royce и Bentley фактически работали сообща, было выпущено две модели – Bentley Arnage и Rolls-Royce Seraph. Технически это были два брата близнеца, да и внешне машины были очень похожи - «бейдж-инжинириг» во всей красе.  Было и еще одно важное отличие – Bentley оснащались мотором V8, а Rolls-Royce – мотором V12.

Однако, по мнению экспертов, если новый «Серафим» и появится на рынке, то это будет автомобиль уже иного форм-фактора.  Предполагается, что под таким именем Rolls-Royce выпустит  свой новый кроссовер.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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