Rolls-Royce может заняться возрождением культовой машины

Английская марка зарегистрировала за собой название «Seraph». Поговаривают, что компания хочет расширить модельный ряд.

Seraph уже мелькал в модельном ряду марки. В конце 90, когда Rolls-Royce и Bentley фактически работали сообща, было выпущено две модели – Bentley Arnage и Rolls-Royce Seraph. Технически это были два брата близнеца, да и внешне машины были очень похожи - «бейдж-инжинириг» во всей красе. Было и еще одно важное отличие – Bentley оснащались мотором V8, а Rolls-Royce – мотором V12.

Однако, по мнению экспертов, если новый «Серафим» и появится на рынке, то это будет автомобиль уже иного форм-фактора. Предполагается, что под таким именем Rolls-Royce выпустит свой новый кроссовер.