Автомобильный портал Motorpage
8 май 2018

Rolls-Royce назвал дату премьеры внедорожника

Rolls-Royce назвал дату премьеры внедорожника
Автор фото: фирма-производитель

Компания Rolls-Royce несколько лет публиковала по кусочкам информацию о своем первом в истории внедорожнике. И вот, наконец, англичане определились с датой премьеры своей первой модели SUV.

Автомобиль представят на специальном мероприятии уже через несколько дней — 10 мая этого года. Технические подробности о проекте держатся в строгом секрете. Известно лишь, что внедорожник стал второй после нового Phantom моделью, построенной на пространственной алюминиевой раме, которую Rolls-Royce называет «Архитектура роскоши».

Впрочем, вероятнее всего, от Phantom Rolls-Royce Cullinan, по крайней мере в топовой версии, позаимствует силовой 6,7-литровый атмосферный силовой агрегат мощностью 571 л.с. По крайней мере судя по официальным фотографиям машины в камуфляже под длиннющим капотом внедорожника место для такого двигателя вполне найдется.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Rolls-Royce Cullinan

Испытания Rolls-Royce Cullinan покажут в соцсетях

04 апреля 2018
Rolls-Royce Cullinan

Rolls-Royce показал «багажные» сиденья внедорожника Cullinan

22 февраля 2018
Rolls-Royce Cullinan

Rolls-Royce назвал имя своего первого внедорожника

14 февраля 2018
Rolls-Royce Cullinan

Рассекречен интерьер внедорожника Rolls-Royce

23 октября 2017
Rolls-Royce Phantom VIII

Rolls-Royce привез в Россию новый Phantom

29 сентября 2017
Rolls-Royce Phantom VIII

Rolls-Royce представил новый Phantom

28 июля 2017

 Новости Rolls-Royce

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A8 - audi a8 2018 научился ездить без водителя Тест драйв
07 мая 2018

Audi A8
"Audi A8 научился ездить без водителя"
Land Rover Range Rover - land rover range rover phev 2018 четыре сотни лошадей за двадцать тысяч кроликов
Тест драйв
03 мая 2018

Land Rover Range Rover
"Четыре сотни лошадей за двадцать тысяч кроликов"
Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport - сравнительный тест. mitsubishi pajero sport 2017 и toyota fortuner 2016: битва рамных внедорожников не на жизнь, а на смерть
Сравнительный тест
27 апреля 2018

Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport
"Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner: битва рамных внедорожников не на жизнь, а на смерть"
Land Rover Discovery - специальный репортаж. англия маленькими глотками на land rover discovery
Автопутешествия
25 апреля 2018

Land Rover Discovery
"Англия маленькими глотками"

Написано новостей:

2 1 1 7 1