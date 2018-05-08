Компания Rolls-Royce несколько лет публиковала по кусочкам информацию о своем первом в истории внедорожнике. И вот, наконец, англичане определились с датой премьеры своей первой модели SUV.

Автомобиль представят на специальном мероприятии уже через несколько дней — 10 мая этого года. Технические подробности о проекте держатся в строгом секрете. Известно лишь, что внедорожник стал второй после нового Phantom моделью, построенной на пространственной алюминиевой раме, которую Rolls-Royce называет «Архитектура роскоши».

Впрочем, вероятнее всего, от Phantom Rolls-Royce Cullinan, по крайней мере в топовой версии, позаимствует силовой 6,7-литровый атмосферный силовой агрегат мощностью 571 л.с. По крайней мере судя по официальным фотографиям машины в камуфляже под длиннющим капотом внедорожника место для такого двигателя вполне найдется.

