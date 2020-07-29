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29 июл 2020

Rolls-Royce объяснил, почему Ghost не будет кичиться своим стилем

Rolls-Royce объяснил, почему Ghost не будет кичиться своим стилем
Автор фото: фирма-производитель

Богатые больше не хотят, чтобы их автомобили выглядели вызывающе

Вслед за сделанным накануне анонсом Rolls-Royce опубликовал первый из четырех обещанных анимационных роликов, посвященных новому Ghost. Заодно производитель рассказал о ценностях своих клиентов, которые нашли отражение в дизайне автомобиля.

Новое направление в своем фирменном стиле Rolls-Royce обозначил термином «постизобилие», который он раскрывает как «стремление к минимализму и сдержанности». На практике это означает «отказ от обилия сложных деталей, броских украшений». Иными словами, покупатели «роллс-ройсов» больше не хотят, чтобы внешность их машин кричала о благосостоянии своих владельцев – весьма своевременно с учетом нынешней ситуации в мире. Фраза «скромнее надо быть, товарищи» заиграла новыми красками.

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