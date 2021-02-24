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24 фев 2021

Rolls-Royce представил космический Phantom

Rolls-Royce представил космический Phantom
Автор фото: фирма-производитель

Rolls-Royce, Phantom, получил новую спецверсию под названием Tempus Collection. Её основа – космос, вселенная и тема бесконечности.

Новая версия – это стиль в чистом виде и ничего кроме этого.  Знаменитый звездный потолок теперь венчает одна мощная нейтронная звезда – пульсар. Центральную консоль тоже зациклили вокруг этой темы. Плюсом ко всему здесь обыгрывается и тема бесконечности времени. Из цельной алюминиевой заготовки отфрезеровали 100 символических столбов, которые соединили в один большой рисунок.

Звездное небо, к слову, сохранилось, только переместилось на дверные карты. Венчает всю композицию цитата  великого ученого Эйнштейна: ««Различие между прошлым, настоящим и будущим – не более чем иллюзия, хотя и весьма навязчивая».

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