Rolls-Royce представил космический Phantom

Rolls-Royce, Phantom, получил новую спецверсию под названием Tempus Collection. Её основа – космос, вселенная и тема бесконечности.

Новая версия – это стиль в чистом виде и ничего кроме этого. Знаменитый звездный потолок теперь венчает одна мощная нейтронная звезда – пульсар. Центральную консоль тоже зациклили вокруг этой темы. Плюсом ко всему здесь обыгрывается и тема бесконечности времени. Из цельной алюминиевой заготовки отфрезеровали 100 символических столбов, которые соединили в один большой рисунок.

Звездное небо, к слову, сохранилось, только переместилось на дверные карты. Венчает всю композицию цитата великого ученого Эйнштейна: ««Различие между прошлым, настоящим и будущим – не более чем иллюзия, хотя и весьма навязчивая».