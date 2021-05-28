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28 май 2021

Rolls-Royce представил уникальный кабриолет

Rolls-Royce представил уникальный кабриолет
Автор фото: фирма-производитель

Не далее, как пару дней назад мы писали о том, что Rolls-Royce возвращается к практике создания автомобилей с уникальными кузовами. Перед вами первая «ласточка» подобного рода

Итак, встречайте, Rolls-Royce Boat Tail. Название навевает темы с лодками? Все верно, при разработке данной машины инженеры вдохновлялись яхтами. Настолько, что даже перенесли несколько судовых элементов на кузовные панели. Так, например, задняя часть кузова отделана шпоном дерева и металлической фурнитуры. Кстати, обводы машины тоже выполнены в яхтенном стиле.

К слову, эта машина специально создавалась для выезда на пикники, так что в багажнике вскрывается целый набор аксессуаров вроде солнцезащитного зонтика, столика, кресел и холодильника для шампанского. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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