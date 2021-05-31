Rolls-Royce раскрыл наименование первого электромобиля

Босс Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос подтвердил имя первого электромобиля марки — новинку назовут Silent Shadow

К сожалению, каких-либо технических подробностей глава марки не сообщил. Единственное, он обмолвился, что «зеленый» Rolls-Royce будет абсолютно новым «Роллсом», как в техническом плане, так и в плане восприятия. Собственно, подобное заявление разрушает все слухи о том, что компания собирается электрифицировать текущий модельный ряд.

В то же время, есть инсайдерская информация о том, что электрическая новинка Rolls-Royce окажется близкой по архитектуре к будущему флагману BMW i7. Говоря простым языком, обе машины будут построены на одной и той же платформе, то есть покупатели смогут рассчитывать на батарею ёмкостью по меньшей мере 100 -110 киловатт-часов и запас хода около 700 километров.