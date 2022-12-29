Rolls-Royce украл у Bentley марку

Компания Rolls-Royce подала в США заявку на регистрацию торговой марки Flying Spur, под которой Bentley выпускает свои седаны с 1961 года

Для чего Rolls-Royce понадобилось новое наименование. Как бы смешно это ни звучало, но под таким именем компания хочет продавать специальные автомобильные переноски для собак – к патентной заявке была даже приложена фотография двух бульдогов, которые, собственно, и сидят в переноске.

Интересный факт - Bentley зарегистрировала марку «Flying Spur» практически на всем белом свете – кроме США и Италии. Этим и воспользовались сотрудники Rolls-Royce. По одной из версий, обнаруженная патентная заявка может быть частью сложного розыгрыша.