Rolls-Royce выпустит Cullinan Coupе

К сожалению, это лишь мечты, которые ютятся в голове одинокого дизайнера, однако, фантазия его работает на всю катушку, и сейчас мы можем посмотреть на возможный внешний вид автомобиля

Автомобиль, вышедший из-под карандаша независимого художника, представляет собой некий гибрид классического «Каллинана» и купе Wraith. От первого машине досталась вся передняя часть, от второго – нисходящая линия крыши, задняя оптика и «суицидальные» (открывающиеся против хода) двери. Учитывая, что концерн JLR отказался от выпуска Range Rover SV Coupe, такой Cullinan мог бы стать первым трехдверным люксовым вседорожником.

Но компания явно не намерена творить такие вещи. Во всяком случае, ни официальных заявлений, ни даже намёков на этот счет в Rolls-Royce не делали. Теоретически, такая метаморфоза с автомобилем все же может произойти, так как машина находится в самом начале жизненного цикла и планы компании относительно её будущих модификаций могут не раз поменяться.