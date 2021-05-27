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27 май 2021

Rolls-Royce займется изготовлением машин на заказ

Rolls-Royce займется изготовлением машин на заказ
Автор фото: фирма-производитель

Компания Rolls-Royce расширит возможности индивидуализации своих моделей радикальным образом — за счёт разработки уникальных кузовов под конкретных заказчиков.  Возвращаемся к истории?

Да, именно к истории – в тридцатых годах прошлого века было очень популярно изготавливать уникальные кузова для тех или иных машин, правда, этим вопросом обычно занимались сторонние ателье, а сами автомобильные марки редко когда производили подобные процедуры. Что же касается Rolls-Royce, то эта компания также пользовалась подобной услугой. Достаточно вспомнить Rolls Royce Phantom I Jonckheere Coupe от бельгийского атлелье Jonckheere. В 1934 году этот автомобиль был назван самым сексуальным автомобилем в мире.

Если обратиться к современности, то на ум приходит Rolls-Royce Sweptail, который был представлен в 2017 году. Отметим, что разработкой данного автомобиля занималась сама компания-производитель. Собственно впредь все будет идти по такому же пути – дизайн будет разрабатываться придворным ателье Bespoke, а производство – на заводских мощностях.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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