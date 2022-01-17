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17 янв 2022

Самый дорогой Rolls-Royce воссоздали из дерева

Самый дорогой Rolls-Royce воссоздали из дерева

Американские видеоблогеры из Woodworking Art создали ролик о постройке уменьшенного Rolls-Royce Boat Tail — самой дорогой модели Rolls-Royce

Мастера постарались скопировать и перенести на деревянный макет все фирменные черты оригинального кабриолета.  Мало того, что была соблюдена вся пластика кузова, так еще из дерева изготовили легендарную эмблему «Дух экстаза». Примечательно, что игрушечный Boat Tail получил такие же отсеки в задней части кузова, предназначенные для хранения набора для пикника, как и настоящий Rolls-Royce. Они открываются автоматически.

Деревянная копия  способна передвигаться самостоятельно, чему помогает электрический двигатель и тормозная система. Мощность агрегата не указывается, зато известно, что на постройку макета ушло более шестидесяти дней.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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