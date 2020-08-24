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24 авг 2020

Старые Роллс-Ройсы перешли на электричество

Старые Роллс-Ройсы перешли на электричество
Автор фото: фирма-производитель

Британская фирма Lunaz разработала комплекс доработок по переводу классических Rolls-Royce Phantom V и Silver Cloud середины 50-х-начала 60-х на электротягу. Компания проводит работы «под ключ» и занимается продажей уже готовых автомобилей

За основу Lunaz берет хорошо сохранившиеся экземпляры Роллс-Ройсов, они проходят через полную дефектовку и реставрацию с восстановлением и перекраской кузова. Однако родной ДВС и коробка передач демонтируются, вместо них Lunaz устанавливает электромотор собственной разработки, который развивает 275 кВт (=375 л.с.) мощности и 700 Нм крутящего момента. Его питает литий-ионная батарея емкостью 80 кВт*ч, обеспечивающая запас хода на одной зарядке до 250 миль. Разгон с места до 60 миль/ч занимает менее пяти секунд.

Экстерьер сохраняют полностью оригинальным, более того, компоненты электрической силовой установки изначально адаптированы под родные места крепления — это сделано для того, чтобы владелец мог в любой момент вернуть автомобилю исходные ДВС и трансмиссию.Всего Lunaz планирует переоборудовать 30 старых Роллс-Ройсов в различных кузовах, включая четырехдверный лимузин, двухдверное купе и кабриолет.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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